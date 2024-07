Londrina EC e Ferroviária ficam no 0 a 0 em Araraquara

O Londrina EC foi melhor em campo, criou chances, finalizou 15 vezes na partida, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Saulo, que segurou o 0 a 0 para a Ferroviária, na noite desta segunda-feira (29), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 15ª rodada.





Foram pelo menos sete ótimas defesas do goleiro (ex-Santos), que manteve a invencibilidade do time paulista no Brasileiro - agora são sete vitórias e oito empates - e a melhor defesa da competição: apenas cinco gols sofridos.

Apesar de ter merecido a vitória, foi um ponto importante para o LEC na luta pela classificação para a segunda fase. O Alviceleste se mantém na sexta posição, agora com 24 pontos, faltando quatro jogos para o término desta fase. O Londrina volta a campo no domingo (4) e recebe o Floresta (CE), às 16h30, no estádio do Café.





