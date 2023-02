LEC e Maringá FC já se enfrentaram 13 vezes no estadual; Saiba quem levou a melhor

A equipe principal do Londrina Esporte Clube irá enfrentar neste domingo (12), às 16h, no Estádio do Café, em Londrina-PR, o Maringá FC e o confronto entre as equipes já aconteceram em 13 oportunidades pelo Campeonato Paranaense e Divisão de Acesso.





Foram sete vitórias Alviceleste, quatro empates e duas vitórias do clube da Cidade Canção. O LEC marcou 24 gols no confronto, sofreu 17 e terminou duas partidas sem sofrer gols.

Pelo Campeonato Paranaense, os clubes já jogaram 11 vezes com seis vitórias do Londrina, quatro empates e uma derrota. 20 gols foram marcados pelo Tubarão e 13 pelo Maringá FC e com dois clean sheets do LEC.

No primeiro duelo, o Maringá FC ainda se chamava Metropolitano e aconteceu em 2011, pela Divisão de Acesso, terminando com vitória do clube da Cidade Canção por 3 a 2, em Maringá-PR.

O último jogo entre os clubes aconteceu em Londrina-PR, no Estádio do Café, na estreia do Estadual de 2022 e de virada, o Tubarão venceu o Maringá FC, com gols de Eltinho e Douglas Coutinho.





ARTILHEIROS

Ao todo, 18 atletas do Londrina já marcaram gols contra o Maringá FC. O maior artilheiro do confronto é o meio-campo Rone Dias, que vestiu a camisa Alviceleste entre 2014 e 2015. Rone marcou três vezes contra o clube maringaense.

Com dois gols, aparecem Warlley, Wéverton, Zé Rafael e Celsinho. Com um tento, aparecem Ayrton, Arthur, Joel, Maicon Silva, Léo Maringá, Hiago, Diogo Roque, Germano, Luizão, Luquinha, Carlos Henrique, Eltinho e Douglas Coutinho.

CONFRONTOS

16/06/2011 – Metropolitano 3 x 2 Londrina – Wéverton e Warlley – Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense

24/07/2011 – Londrina 2 x 1 Metropolitano – Warlley e Ayrton – Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense

16/02/2014 – Londrina 3 x 2 Maringá FC – Arthur, Celsinho e Rone Dias – Campeonato Paranaense

06/04/2014 – Londrina 2 x 2 Maringá FC – Joel e Celsinho – Final do Campeonato Paranaense

13/04/2014 – Maringá FC 1 (3) x (4) 1 Londrina – Maicon Silva – Final do Campeonato Paranaense

08/02/2015 – Maringá FC 0 x 2 Londrina – Léo Maringá e Hiago – Campeonato Paranaense

05/04/2015 – Londrina 1 x 2 Maringá FC – Rone Dias – Quartas de Final do Campeonato Paranaense

08/04/2015 – Maringá FC 1 (3) x (4) 2 Londrina – Rone Dias e Diogo Roque – Quartas de Final do Campeonato Paranaense

20/03/2016 – Maringá FC 2 x 2 Londrina – Zé Rafael (2x) – Campeonato Paranaense

24/01/2018 – Londrina 2 x 0 Maringá FC – Germano e Luizão – Campeonato Paranaense

20/03/2019 - Maringá FC 1 x 2 Londrina – Wéverton e Luquinha – Campeonato Paranaense

11/03/2021 – Londrina 1 x 1 Maringá FC – Carlos Henrique – Campeonato Paranaense

23/01/2022 – Londrina 2 x 1 Maringá FC – Eltinho e Douglas Coutinho – Campeonato Paranaense