Londrina EC está com 99% de chance de queda para a Série C

A cada rodada, o caminho do Londrina rumo à terceira divisão nacional tem parecido uma dura realidade sem volta. Segundo sites especializados em estudos de estatísticas no futebol, como o Infobola, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), e o Chances de Gol, a probabilidade de queda do Tubarão está em 98% e 99%, respectivamente.





A dez rodadas do fim da Série B do Brasileiro, o LEC tem apenas 21 pontos e figura na vice-lanterna. A média de pontuação dos times que conseguiram escapar do rebaixamento nos últimos cinco anos é de 44 pontos. Ou seja, o Alviceleste precisa de, pelo menos, mais sete vitórias para chegar no final da competição aliviado e garantido na segunda divisão do ano que vem.

A situação atual do Londrina é pior do que em 2019, quando caiu para a Série C pela última vez. Naquele ano, na 28ª rodada, a equipe tinha 31 pontos, estava na 16ª colocação e somava nove vitórias, quatro empates e 15 derrotas. Na edição deste ano são apenas cinco triunfos, seis igualdades e 17 reveses. Além disso, tem a pior defesa, com 43 gols sofridos, e está entre os ataques menos eficientes, tendo balançado as redes adversárias 24 vezes.