Fonseca elogia postura do Londrina EC, mas quer mais eficiência no ataque

O técnico Roberto Fonseca lamentou o empate com o Ituano, mas viu pontos positivos no 2 a 2 da última quinta-feira (14), no estádio do Café. O treinador, que fez a sua reestreia no comando alviceleste, apontou algumas características praticadas pelo time dentro do que foi trabalhado desde a sua chegada e cobrou mais eficiência para aproveitar as oportunidades.





O empate não mudou a situação do LEC na Série B. O Tubarão permanece na penúltima colocação, com 21 pontos, e pode ver a diferença para o primeiro time fora da zona do rebaixamento aumentar para 10 pontos até o fechamento da 28ª rodada. "Tivemos momentos distintos durante o jogo. Cometemos falhas individuais nos gols, mas tivemos um mental bom para buscar o resultado e poderíamos ter virado o jogo no segundo tempo", frisou Fonseca. "Faltou um pouco de tranquilidade e ser mais decisivo em alguns momentos. Uma virada seria moralmente muito boa para o time neste momento".

Com apenas quatro dias de trabalho antes da sua reestreia, Roberto Fonseca manteve a base do time que vinha atuando e contou com as voltas de Rafael Vaz e Paulinho Moccelin. Apesar dos nomes serem os mesmos, para o treinador a equipe mostrou já um pouco das postura que ele quer em campo.





"Demos carrinho, dividimos, fomos agressivos e fizemos muito dentro daquilo que foi treinado neste pouco tempo. A questão da marcação, subir linhas, jogamos em um 4-2-4 passando para um 4-4-2. Gosto desta variação, mas não tivemos tempo de treinar tudo e agora vamos ter um período maior para traçar as estratégias", apontou. O LEC volta a campo somente no próximo no sábado (23) para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro.





