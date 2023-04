Londrina EC estreia na Série B em 16 de abril; CBF divulga primeiras rodadas

A Série B de 2023 começará para o Londrina no domingo, dia 16. É nessa data que o Tubarão fará sua estreia, contra o ABC-RN, às 20h30, no estádio do Café. A CBF divulgou no final da tarde desta quarta-feira (5) os horários e datas das 12 primeiras rodadas.





Confira:

Publicidade

Publicidade





1ª rodada (16/4) - LEC x ABC-RN - 20h30 (dom)





2ª rodada (23/4) - Chapecoense x LEC - 15h30 (dom)

Publicidade





3ª rodada (28/4) - Vitória x LEC - 19h (sex)





4ª rodada (1º/5) - LEC x Criciúma - 16h (seg)

Publicidade





5ª rodada (8/5) - Atlético-GO x LEC - 20h (seg)





6ª rodada (14/5) - LEC x Ponte Preta - 15h30 (dom)

Publicidade





7ª rodada (20/5) - Tombense-MG x LEC - 18h15 (sab)





8ª rodada (24/5) - LEC x Ceará - 19h (qua)

Publicidade





9ª rodada (27/5) - Ituano x LEC - 17h (sab)





10ª rodada (4/6) - LEC x Sport - 18h (dom)





11ª rodada (7/6) - Sampaio Corrêa x LEC - 19h (qua)





12ª rodada (11/6) - LEC x Mirassol - 11h (dom)