Londrina EC lança nova camisa com homenagem ao café

O Londrina Esporte Clube divulgou, na manhã desta sexta-feira (25), um vídeo de lançamento e fotos da nova camisa especial do clube, que homenageia a Era do Café na região. O pré-lançamento do uniforme foi na noite desta quinta-feira (24), em um evento na loja oficial do LEC.

A nova camiseta é marrom com detalhes em azul e tem desenhos de folhas de café na barra frontal e nas mangas. De acordo com o clube, a camiseta também conta com aroma de café e acompanha um sachê com grãos de café premiados da região. Segundo a assessoria do Londrina EC, no entanto, o uniforme trata-se de uma edição especial e não será utilizado pela equipe nos jogos do clube.

Segundo o LEC, a camiseta com homenagem ao cultivo do café "conta a nossa história, a história da nossa cidade e a história da nossa gente". Durante o século XX, as lavouras de café contribuíram muito para o desenvolvimento do Norte do Paraná. Londrina chegou a ser considerada, na década de 60, a Capital Mundial do Café.





O clube ressalta ainda que a edição da camiseta é limitada, inicialmente, a 3000 unidades. O item está à venda por R$ 149,90 na loja oficial do LEC, a Tuba Store, localizada na Avenida Madre Leônia Milito, 1330. Os torcedores também pode fazer a compra online, pelo site da loja.





