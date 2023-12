Novo gestor projeta SAF 'moderna e inovadora' no Londrina EC

Com a aprovação da proposta vinculante do grupo Squadra, do empresário baiano Guilherme Bellintani, todas as atenções do torcedor alviceleste se voltam para a montagem do time para o Campeonato Paranaense, já que a estreia será no dia 18 de janeiro contra o Operário, em Ponta Grossa.





A empresa foi aprovada por 30 dos 32 membros do Conselho de Representantes, em assembleia extraordinária na quarta-feira (20).



O novo gestor afirma que a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) ainda precisa ser estruturada e há outros processos a serem deliberados, mas com a proposta vinculante o grupo passa a atuar em conjunto com a diretoria do Tubarão.





A expectativa é que, no máximo em 90 dias, a SAF seja concluída com aprovação em assembleia geral.

“Passamos a ter um vínculo muito próximo com o clube e a gente vai, a partir de agora, apoiar oficialmente a diretoria e estar próximo, cada vez mais, para conjuntamente, nesse mecanismo de transição, fazermos um trabalho de estruturação do time já para o Paranaense e a Série C”, disse.





"O que posso dizer ao torcedor é que, com a aprovação dessa proposta vinculante, a gente passa a ter mais proximidade para atuar em conjunto com a diretoria do LEC."





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: