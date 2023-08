Londrina EC perde mais uma em casa e soma 15 derrotas na Série B

O Londrina Esporte Clube não aproveitou o fato de voltar a jogar no estádio do Café e sofreu uma dura derrota na sua luta para fugir da zona do rebaixamento da Série B. Com uma atuação ruim no segundo tempo, o Tubarão perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO, na noite de ontem, pela 24ª rodada.





Diferente da última partida em casa, quando havia superado o Vitória e deixou boa impressão, o Alviceleste fez um primeiro tempo razoável, mas caiu demais na segunda etapa e sofreu a sua sexta derrota em 12 partidas no Café. O LEC volta a ser a equipe que mais perdeu no Brasileiro - 15 derrotas - e a que mais sofreu gols - 36.

Publicidade

Publicidade





O time segue afundado na ZR, com 19 pontos, e volta a campo só na sexta-feira da próxima semana (25), diante da Ponte Preta, em Campinas. O time goiano alcançou a sua terceira vitória seguida e subiu para 37 pontos.