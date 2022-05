Londrina EC perde para o CRB por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro

O Londrina EC não conseguiu a vitória diante do CRB na noite desta quarta-feira (18) na casa do adversário. No estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, o Tubarão saiu derrotado por 1 a 0 em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O gol saiu aos 26 da primeira etapa. Richard deu o passe para Fabinho dentro da área, que ganhou a dividida de Saimon e tocou para trás. Anselmo Ramon sem marcação dominou e bateu para o gol livre.

Com o resultado, o Londrina ficou em 13º lugar com oito pontos. O CRB foi a sete, e está em 16º.





O próximo jogo do LEC é em casa, quando recebe o Operário, na quarta-feira (25), às 19h.