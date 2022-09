Londrina EC perde por 2 a 0 e desperdiça chance de igualar a pontuação do Vasco

O Londrina frustrou o torcedor e perdeu a chance de igualar a pontuação do Vasco ao perder para a Ponte Preta por 2 a 0 na noite de sexta-feira (23), no estádio do Café, pela 31ª rodada da Série B. O LEC fez um jogo ruim, foi dominado pelo adversário e se viu ainda mais prejudicado com a expulsão do atacante Leandrinho aos 48 minutos do primeiro tempo. É a primeira derrota em casa do time de Adilson Batista desde a queda para o Cruzeiro, em 9 de agosto, por 2 a 1.





O Tubarão permanece com 45 pontos, em quinto lugar, e encara o Vasco, que tem 48, na quinta-feira (29), em São Januário. Já Ponte a voltou a vencer após seis partidas fora de casa e subiu para os 43 pontos, encostando no LEC na tabela.

O jogo começou equilibrado e com bom volume dos dois lados. No entanto, com o passar do tempo a Ponte foi tomando conta do jogo. O LEC teve muita dificuldade na marcação, mesmo com os volantes João Paulo e Mandaca em campo.





O ataque não funcionou e o Tubarão finalizou apenas uma vez no gol do rival, após uma falta cobrada por Alan Ruschel. Melhor posicionada, a Macaca teve três boas chances para marcar. Amaral chutou de longe, Matheus Nogueira deu rebote e Fessin não conseguiu mandar para o gol.





Aos 36, Wallisson bateu de dentro da área e Nogueira fez boa defesa. A melhor chance dos paulistas foi aos 42. A bola sobrou para o zagueiro Mateus Silva, que perdeu gol incrível. Para piorar a vida alviceleste o atacante Leandrinho foi expulso no último lance da primeira etapa.





