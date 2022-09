Londrina EC joga no Café para alcançar o Vasco

Chegar ao G4 já deixou de ser um sonho para o Londrina e é uma realidade cada vez mais próxima. Agora é uma questão matemática e estar entre os quatro melhores da Série B só depende dele. E mais um passo pode ser dado na noite desta sexta-feira (23), quando o Alviceleste recebe a Ponte Preta, às 21h30, no estádio do Café, pela 31ª rodada.





A possibilidade de entrar no G4 ficou ainda mais palpável após a derrota do Vasco para o líder Cruzeiro por 3 a 0, na quarta-feira (21), no Mineirão. O time carioca permanece com 48 pontos e será alcançado pelo Tubarão, em caso de vitória diante da Macaca. Tomar o quarto lugar do Vasco vai exigir uma goleada alviceleste por cinco gols de diferença. Estar no G4 neste momento, no entanto, nem é o mais importante, afinal o LEC terá o confronto direto com o próprio Vasco na próxima rodada, em São Januário, e finalmente poderá ultrapassar o rival.

Se poucos acreditavam que o Londrina chegaria neste momento da competição brigando pelo acesso, o capitão João Paulo fez questão de elogiar o planejamento do clube e o trabalho do técnico Adilson Batista. "Acredito que estamos aqui pela união do grupo e pelo planejamento. Foi mantida uma base e muitos pessoas não acreditavam porque brigamos para não cair no ano passado, mas o comprometimento de todos é muito grande", apontou. "O Adilson agrega demais e é um treinador de Série A. Está nos ajudando muito e tenho certeza de que vai nos ajudar ainda mais".





Mas o LEC quer deixar o Vasco para depois e foca todas as suas atenções na Ponte Preta. Ao longo da semana, Adilson Batista pregou muita concentração para o time não desperdiçar pontos nesta reta final dentro de casa. "É mais uma decisão das oito que teremos. É um jogo complicado e temos que ter atenção e cuidados. Espero que façamos um grande jogo pelo momento que vivemos. E espero compartilhar isso com o torcedor, que também vive esta expectativa do G4, do acesso", comentou.

Depois de passar várias rodadas na zona do rebaixamento a Ponte Preta melhorou e tem a sexta melhor campanha do returno, com 18 pontos - o LEC somou 19. Com 40 pontos, em oitavo lugar, o time paulista ainda sonha em se aproximar do G4 e para isso sabe que tem que vencer no Café.





"É bom quando você enfrenta um adversário que também precisa vencer. A Ponte também tem os seus objetivos e vai atrás deles. Gostaria realmente que fosse um jogo aberto, também gosto de um bom jogo", revelou o treinador alviceleste.





Leia mais na Folha de Londrina.