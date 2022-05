Londrina EC repete início ruim de 2021 na Série B e ZR já assombra

A campanha ruim do Londrina neste início da Série B já faz o torcedor alviceleste fazer contas contra o rebaixamento e se lembrar do sofrimento de 2021. O desempenho até aqui é semelhante ao do ano passado, quando o clube se livrou da queda para a Série C apenas na última rodada.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A goleada de 4 a 0 sofrida para o Bahia na Fonte Nova foi a terceira derrota do Tubarão em seis rodadas. Com apenas uma vitória e dois empates, o LEC tem cinco pontos e um aproveitamento de 27,8%. O time caiu para o 16º lugar e corre risco de entrar na zona do rebaixamento, já que outras nove partidas ainda serão disputadas pela sexta rodada, que será fechada apenas na segunda-feira (9).

Continua depois da publicidade





Como comparação, nos seis primeiros jogos de 2021 a campanha foi ainda pior. Foram quatro pontos conquistados em quatro empates e ainda duas derrotas. A primeira vitória veio apenas na sétima rodada, quando ganhou do Vitória, em Salvador, por 2 a 1. No ano passado, o LEC terminou em 16º, com 44 pontos, e escapou do rebaixamento graças a uma combinação de resultados na rodada final.





No ano em que caiu para a Série C, em 2019, o Londrina começou bem a campanha e chegou a liderar a competição nas primeiras rodadas. Nos seis jogos iniciais, somou 13 pontos. No entanto, a partir da metade do primeiro turno houve a negociação de jogadores importantes, a troca de treinadores e o alviceleste terminou em 17º, com 39 pontos, e rebaixado para a terceira divisão.





Leia mais na Folha de Londrina.