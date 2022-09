Equipe sub-20 do Londrina se prepara para enfrentar o Coritiba na Copa do Brasil

Londrina EC conheceu, na manhã desta terça-feira (20), o seu adversário na Copa do Brasil sub-20 e irá enfrentar o atual campeão da competição, o Coritiba. As equipes que se enfrentaram na final do Estadual de 2019 e, recentemente, na primeira rodada da terceira fase do Estadual de 2022, voltarão a se encontrar, em partida única, na capital paranaense.

O duelo paranaense na Copa do Brasil irá ser disputado na quarta-feira (28), às 15h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O vencedor avança na competição. Em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para as penalidades.

Publicidade