Londrina EC termina rodada fora da ZR com tropeços de rivais

Apesar da derrota fora de casa para o CRB, na quarta-feira (18), o Londrina terminará a 8ª rodada da Série B fora da zona de rebaixamento. Isso porque seus principais concorrentes na parte de baixo da tabela também não venceram.

Na quinta (19), o Guarani (18º) e o CSA (17º) empataram seus jogos - contra Vasco (0 a 0) e Náutico (1 a 1), respectivamente. E o Tombense (20º) perdeu na sexta-feira à noite (19) para o Brusque (1 a 0). O time catarinense passou o Tubarão, chegando à 8ª posição, com 10 pontos.

O LEC é o 15º, com 8, mesma pontuação do CSA, primeiro na ZR, mas com uma vitória a mais do que o time alagoano.





A rodada será encerrada neste domingo (21), com o vice-líder Cruzeiro (16 pontos) recebendo o Sampaio Corrêa (12º) às 11 horas no Mineirão. O Bahia chegou à liderança, também com 16 pontos, ao derrotar a Ponte Preta por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador, na sexta à noite.





