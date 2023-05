Londrina EC vai em busca da trinca para embalar na Série B

Vivendo o seu melhor momento desde o início da Série B, o Londrina quer manter o embalo no confronto com o Ceará nesta quarta-feira (24) para se aproximar dos primeiros colocados. O duelo pela oitava rodada do Brasileiro começa às 19h, no estádio do Café.





Depois de patinar nos cinco primeiros jogos, quando conquistou somente quatro pontos, o LEC viu o panorama mudar com a troca de Alexandre Gallo pelo interino Edson Vieira. O time reagiu, somou seis pontos nos dois últimos jogos, além de marcar cinco gols e não sofrer nenhum. Em 10º lugar, com dez pontos, o time está a quatro pontos do G4. O LEC não vence três jogos consecutivos na Série B desde a edição de 2018.



O técnico Edson Vieira ressaltou o trabalho motivacional que foi feito com o elenco como fundamental para o crescimento da equipe. "Mostramos que eles podiam mais e deveriam acreditar mais neles, mesmo errando tinham que continuar tentando. Com o tempo aprendi que muitas vezes vale mais o carinho e o abraço que o chicote. Tem jogador que se você não der carinho ele não joga, não rende", apontou.





Apesar do 100% de aproveitamento, Edson Vieira segue como interino e o Londrina, pelo menos por enquanto, suspendeu a busca por um novo treinador. Vieira permanece no comando nos jogos contra o Ceará e o Ituano, no sábado (27). "Para mim não tem problema a nomenclatura do cargo porque eu sou um treinador profissional. Não me sinto ofendido e nem rebaixado por nada. Estou cumprindo o que o clube e o gestor têm passado pra mim", frisou.





