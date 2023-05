Invicto no Café, Londrina EC vai em busca de inédita terceira vitória seguida

O Londrina enfrenta o Ceará na nesta quarta-feira (24) em busca de dois objetivos: vencer a terceira partida seguida pela primeira vez na temporada e manter a invencibilidade no estádio do Café. Os times se enfrentam às 19h pela oitava rodada da Série B.





Em um momento de crescimento na competição, o LEC venceu as duas últimas partidas e subiu para o 10º lugar, com 10 pontos. O Tubarão ainda não tinha vencido dois jogos seguidos no ano e agora tem a chance de aumentar esta sequência. E para chegar a esta marca, o estádio do Café é um trunfo.

Foram três confrontos até aqui no Brasileiro como mandante e sete pontos conquistados, aproveitamento de 77%. O LEC venceu o ABC e a Ponte Preta e empatou com o Criciúma. O Londrina é o quarto melhor mandante da Série B. No meio da tabela, o Tubarão está a quatro pontos do G4 e pode diminuir essa diferença em caso de novo triunfo.





Em sete rodadas, o Alviceleste já enfrentou três equipes que atualmente ocupam as quatro primeiras posições. Além do empate com os catarinenses, que ocupam a quarta posição, o Londrina perdeu para o líder Vitória e o Atlético Goianiense, que é o vice-líder. A outra derrota do Tubarão até aqui foi para a Chapecoense, que é a 12ª colocada, com oito pontos.





