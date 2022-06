Londrina EC vence o Guarani por 3 a 1 e se aproxima do G4 na Série B

O Londrina deixou para trás mesmo a derrota para o Vasco e se reabilitou em grande estilo na Série B ao vencer o Guarani por 3 a 1, na noite de sexta-feira (24), no estádio do Café, pela 14ª rodada do Brasileiro. Com gols de Eltinho, Augusto e Jhonny Lucas, o Tubarão venceu pela quarta vez em casa e se distanciou da zona do rebaixamento.

A vitória levou o Alviceleste para os 18 pontos, em sétimo lugar, a quatro do quarto colocado, o Grêmio, que será o próximo adversário do LEC, na terça-feira (28), às 19h, em Porto Alegre. Já o Guarani permanece com 13 pontos afundado na zona do rebaixamento, ao lado da sua rival Ponte Preta, que também perdeu para o Tubarão.





O Londrina teve dificuldades nos minutos iniciais do jogo, sobretudo pela marcação forte do Guarani com três zagueiros. No entanto, o Bugre abusava das faltas e isso proporcionou três bons momentos para o Alviceleste. Aos 17, Caprini sofreu falta próxima à meia lua da grande área. Eltinho cobrou com perfeição no ângulo e marcou um golaço.





Aos 25, o Tubarão perdeu o centroavante Gabriel Santos, que saiu com uma lesão muscular e foi substituído por Mirandinha. Mesmo com vantagem no placar, o Alviceleste não conseguiu se impor em campo e o Guarani cresceu. Aos 29 minutos, Júlio César cruzou e Lucão do Break finalizou na trave esquerda de Matheus Nogueira.

O LEC perdeu força ofensiva e não chegou mais ao gol bugrino. Aos 38, após bola levantada na área, Lucão escorou de cabeça e o volante Silas fez um belo gol ao acertar um chute forte da entrada da grande área. A primeira etapa terminou com o Londrina desarrumado e o Guarani melhor em campo.





