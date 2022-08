Londrina fica no 0 a 0 com o Vila Nova em Goiânia

Sem brilho e inspiração, o Londrina ficou no 0 a 0 com Vila Nova, na noite de sexta-feira (12), no Serra Dourada, pela 24ª rodada da Série B, e garante mais um ponto na sua luta para se manter entre os primeiros colocados. Pelo nível do futebol e a pouca criatividade, o Tubarão não mereceu muito mais do que o empate diante do lanterna do Brasileiro.

O Alviceleste sobe para 34 pontos e pode perder a quinta colocação no complemento da rodada. Na sequência da sua maratona dentro da Série B, o LEC volta a campo na terça-feira (16) diante do Bahia, às 20h30, no estádio do Café. Já o Vila segue o seu calvário nas últimas posições e chegou ao seu 15º empate na competição.