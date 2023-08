Londrina Futsal goleia o Cianorte e enfrenta o Cascavel nesta quarta pela Liga Feminina

Time está classificado para o mata-mata e ocupa o 3º lugar neste momento; próximo jogo é contra o Cascavel nesta quarta (30)

A equipe do Londrina Futsal já está garantida, antecipadamente, nas oitavas-de-final da Liga Feminina (LFF 2023), tendo ainda mais dois jogos pela frente na primeira fase. A vaga adiantada para o mata-mata veio no último sábado (26), quando o Tubarão venceu por goleada o Guibon Foods/Cianorte, pelo placar de 4 a 0, jogando em casa, no Ginásio Anhanguera/Unopar. O triunfo fez o time subir para a 3ª posição da tabela, agora com 17 pontos somados em nove partidas – 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.



Os gols alvicelestes foram marcados por Bruna, que foi às redes três vezes, e Glória anotou um. Bruna foi eleita a melhor jogadora em quadra e ainda se igualou na artilharia do torneio com a atleta Bela, do Barateiro (SC), tendo 9 gols cada. O próximo compromisso das londrinenses pela LFF será nesta quarta-feira (30), às 19h30, também diante da torcida, contra o Stein Cascavel, com portões abertos à torcida.





Contra o Cianorte, que está na última colocação do campeonato, o Londrina soube aproveitar bem as chances de gol que surgiram e conseguiu fechar o primeiro tempo do jogo vencendo por 3 a 0 – três gols de Bruna. Na segunda etapa, o Tubarão conseguiu manter a organização, neutralizou os ataques das adversárias e ainda ampliou a goleada para 4 a 0.

Para a técnica Jayne Borim, a vitória foi de extrema importância e fez a equipe cumprir o primeiro objetivo no campeonato, que era a classificação para a segunda fase, garantindo de forma antecipada uma das oito vagas. “O resultado alavancou o time na tabela, felizmente tivemos uma ótima atuação em casa e estamos matematicamente classificadas. Quando fizemos o planejamento do ano essa era a meta inicial. Agora, é claro que vamos tentar aprimorar nosso jogo para conseguir ocupar uma posição entre as quatro melhores equipes, fator que traz vantagem nos confrontos eliminatórios”, contou.





De acordo com a comandante londrinense, a postura aguerrida do time e o foco em quadra foram fatores primordiais para o desempenho satisfatório na LFF 2023 até o momento. “O desafio maior é conseguir manter o equilíbrio, o poder ofensivo eficaz e uma defesa sólida. Temos que continuar nessa crescente para fazermos um jogo bom diante do Stein/Cascavel e depois virar a chave para a disputa do mata-mata do Paranaense, que estamos disputando em paralelo com a Liga”, acrescentou ela.





Após a partida contra o time de Cascavel, o último confronto válido pela fase classificatória da LFF 2023 será contra o Female/Chapecó (SC).





Em sua primeira fase, classificatória, a Liga é disputada em turno único de 11 rodadas. Passarão para as quartas-de-final as oito melhores equipes, que duelarão no esquema 1º contra 8º, 2º e 7º, 3º e 6º, e 4º e 5º. Quem terminar a fase de classificação no G-4 terá vantagem na segunda fase.