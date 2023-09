Londrina Futsal se classifica para as quartas de final na Liga Nacional Feminina

O Londrina Futsal terminou com a vitória a primeira fase da Liga Nacional Feminina e se classificou com a terceira melhor campanha para as quartas de final. No domingo (17), as londrinenses jogaram em Chapecó (SC) e venceram a Female por 3 a 2. Os gols alvicelestes foram marcados por Bia, Gabi Amorim e Dany.





Com o resultado, a equipe do LEC terminou a fase de classificação na 3ª colocação, com 20 pontos conquistados em 11 partidas. Nas quartas de final, a equipe vai enfrentar o São José, com a primeira partida ocorrendo em São José dos Campos (SP) e a volta em Londrina, ainda sem datas, locais e horários definidos.





Os outros confrontos das quartas de final serão: Taboão da Serra (SP), primeiro colocado, e Leoas da Serra (SC), oitava colocada, Stein Cascavel, segundo lugar, e Telêmaco Borba, que foi sétimo, e Barateiro (SC), quarto colocado, contra a Female (SC), que ficou em quinto.