Série B: Líderes tropeçam na rodada do Campeonato Brasileiro

Os times que estão no topo da tabela não aproveitaram o momento para ampliar a vantagem em relação aos outros rivais. O empate entre Cruzeiro e Grêmio por 2 a 2 marcou o fim da 25ª rodada da Série B, em Porto Alegre. Foi a melhor partida do campeonato até o momento. Os gols foram assinalados por Luvannor e Rafa Silva para o Cruzeiro, e Diego Souza e Bitello para o Grêmio. O resultado foi bom para o Tubarão, que no início da rodada, na terça-feira (16), empatou com o Bahia por 1 a 1 no estádio do Café.





O jogo entre Grêmio e Cruzeiro teve como destaque negativo a briga entre torcedores do tricolor gaúcho no próprio estádio, que obrigou a arbitragem a interromper a partida para arrefecer os ânimos nas arquibancadas. A derrota do Vasco e o empate do Bahia completaram o quadro de estagnação dos quatro primeiros na classificação.



Contudo, a falta de vitórias do Londrina nos últimos jogos foi determinante para ele ser ultrapassado pelo Tombense na classificação geral e cair para a sexta posição com 35 pontos, embora o empate do Londrina contra o Bahia, no início da rodada, tenha sido dramático, por ter sido alcançado com o gol do Tubarão no último lance da partida.





Atualmente, os cinco primeiros colocados são Cruzeiro (54), Bahia (44), Grêmio (44), Vasco (42) e Tombense (36). O Londrina está com o mesmo número de pontos que o CRB, mas nos critérios de desempate está com melhor saldo de gols (1 contra -6). Já a distância de sete pontos para o Vasco, último time do G4, permaneceu a mesma, porque o Cruzmaltino perdeu para o CSA.





O próximo compromisso do Londrina será fora de casa, contra o Brusque, na sexta-feira (26), às 19 horas, dez dias depois do último jogo do LEC.





