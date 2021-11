Londrina perde por 1 a 0 para o Cruzeiro e permanece na ZR da Série B

O Londrina teve o seu embalo na Série B interrompido com a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro na noite de sexta-feira (5), no estádio do Café. Depois de duas vitórias fora de casa, o Tubarão não conseguiu repetir as últimas atuações e nem conquistou um terceira vitória seguida pela primeira vez no Brasileiro. O jogo teve o maior público no estádio do Café na Série B - o clube divulgou que houve 3.750 pagantes (capacidade máxima permitida pelo Corpo de Bombeiros).





A derrota, a primeira nas últimas cinco rodadas, mantém o Alviceleste na zona do rebaixamento, em 17º, com 38 pontos. Já o time mineiro se reabilita depois de quatro jogos, sobe para 43 pontos e se distancia da parte de baixo da tabela.

O Londrina tem agora mais quatro jogos - dois em casa e dois fora - para tentar evitar a queda. O Tubarão volta a campo na quarta-feira (10) para enfrentar o CRB, em Maceió.

Diferente de quando atua fora de casa, quando joga na resposta, o Londrina não teve nenhuma criatividade para furar a forte marcação do Cruzeiro na primeira etapa. Faltaram velocidade na transição e profundidade e, com isso, os atacantes Roberto, Zeca e Caprini pouco apareceram no primeiro tempo.





O Cruzeiro não se arriscou muito, marcou demais e mesmo com muito erros técnicos foi o time que mais chegou perto do gol. Foram três chances. Nas duas melhores, o goleiro César salvou em cabeceios de Eduardo Brock e Thiago.



