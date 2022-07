Tubarão quer mudar histórico fora de casa no segundo turno da Série B

O ano ainda está na metade, mas o Londrina já quer virar a página. Isso quando o assunto é o desempenho fora de casa. No sábado (23), diante do Náutico, às 18h30, nos Aflitos, o Tubarão quer começar a escrever uma nova história na Série B do Brasileiro, que terá o início do returno. No primeiro turno do campeonato, o LEC venceu somente duas vezes e empatou uma como visitante. Foram seis derrotas, acumulando um aproveitando longe do Café de 26%.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





"É foco, atenção, profissionalismo, cuidado. Todo jogo é uma decisão e precisamos ter atenção no campeonato, porque estão todos na cola. São duas, três vitorias e já encosta (no G4)", elencou o técnico Adilson Batista, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (21). O Tubarão vem de triunfo por 1 a 0 em cima do Sampaio Corrêa, enquanto que o Timbu, que está na ZR, sofreu um revés pelo mesmo placar para a Ponte Preta.

Continua depois da publicidade





O Londrina figura na sétima colocação da tabela, com 26 pontos. Está a sete pontos de distância para o grupo do acesso e a seis da zona de rebaixamento. Com a competição acirrada e afunilando, o treinador também indica outra estratégia para a equipe render fora e dentro de casa. “Dentro da minha maneira de trabalhar, se estiver arrumado taticamente você não desgasta, não sofre. Tem que posicionar, educar e vou tentar tirar mais deles, extrair”, pontuou.







Adilson terá alguns desfalques para o confronto. O atacante Mirandinha ficou de fora dos treinamentos na manhã desta quinta por questões particulares e não viaja. Quem também não vai para o Nordeste do País é o lateral-direito Samuel Santos, que sofreu uma lesão na coxa e foi vetado pelo departamento médico. A delegação embarcaria para Pernambuco no final da tarde.







Um que está garantido entre os relacionados é o meia Gegê, que tem sido muito utilizado pelo comandante alviceleste e se tornou peça-chave no esquema tático de Adilson Batista. “Fico feliz e contente com a sequência que estou tendo. É procurar trabalhar e manter o foco para poder ajudar meus companheiros. A equipe toda está vindo numa sequência boa. O importante é continuar nessa pegada para conseguirmos mais vitórias, principalmente fora de casa”, destacou.



Continua depois da publicidade





Para o atleta, o LEC precisa ter mais concentração em campo, principalmente quando propõe o jogo. “Podemos evoluir mais, temos margem para isso. Temos que confiar e acredito que podemos crescer mais na competição. Temos que continuar somando pontos porque isso é importantíssimo para chegarmos na reta final tranquilos e brigarmos por coisas boas.”







Continue lendo na Folha de Londrina.