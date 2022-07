Tubarão preserva 5º lugar antes de jogo-chave contra Criciúma

Com o empate sem gols entre Tombense e Operário, no fechamento da 20ª rodada, segunda à noite (25), em Ponta Grossa, o Londrina preservou a quinta colocação na Série B antes de fazer um jogo-chave contra o Criciúma, sábado (30), pela 21ª rodada.

O time mineiro tinha 28 pontos e passaria o Tubarão em caso de vitória sobre o Fantasma. Agora, as duas equipes estão coladas na tabela, com 29 pontos cada, mas a equipe de Adilson Batista tem duas vitórias a mais (8 a 6).

Só que a ótima colocação do LEC tende a não perdurar até o reencontro com Cláudio Tencati no sábado. Isso porque o próprio Tombense e mais dois times que jogarão antes na rodada podem ultrapassá-lo. O CRB (8º, com 28 pontos) vai encarar o Vasco nesta quinta-feira (28), em São Januário.





E na sexta (29) Tombense e Sampaio Corrêa farão confronto direto em Muriaé (MG). A Bolívia Querida, de campanha tão surpreendente quanto a do adversário (e a do próprio Londrina), está em sétimo, com os mesmos 28 pontos do CRB. Como o Bahia, quarto colocado, tem 34 pontos, ainda que vença no Café o Londrina não chega ao G4.





COTINUE LENDO: Criciúma vem a Londrina disposto a também tirar o LEC do quinto lugar.