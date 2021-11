Lucas Verissimo tem 'lesão gravíssima' e vai desfalcar a seleção brasileira

O Benfica goleou o Braga por 6 a 1 neste domingo (7), no Campeonato Português, mas deixou o gramado da Luz lamentando a "gravíssima lesão" do zagueiro Lucas Verissimo. O brasileiro teve um problema no joelho direito ainda no primeiro tempo, saiu do campo de maca e deixou a partida direto para o hospital.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

"Foi uma vitória brilhante do Benfica, o Braga não é um adversário fácil. Foi quase tudo bom neste jogo. Infelizmente, nem tudo foi bom. A lesão do Veríssimo é gravíssima", revelou o treinador do Benfica, Jorge Jesus, ao término do confronto, que contou com dois gols de Éverton Cebolinha.



Destaque do time português na atual temporada, o ex-zagueiro do Santos está na lista de convocados da seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, nos dias 11 e 16 de novembro, respectivamente. Era, inclusive, esperado no Brasil já nesta segunda-feira.

Continua depois da publicidade



Com a lesão de Lucas Verissimo, cuja gravidade deve ser conhecida nas próximas horas, Tite seguramente será obrigado a chamar um novo zagueiro para completar o grupo. Miranda (São Paulo), Diego Carlos (Sevilla), Felipe (Atlético de Madrid) e Samir (Udinese) são algumas das principais opções para o treinador neste momento.