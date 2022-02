Maringá é derrotado pelo São-Joseense e perde a chance de subir na tabela do Paranaense

O Maringá FC foi derrotado pelo Independente São-Joseense, por 2x0, na tarde deste domingo (13), pela sétima rodada do Campeonato Paranaense.

Jogando em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), o time maringaense tinha a chance de encostar nos líderes da competição, mas não se adaptou bem ao gramado sintético do estádio do Pinhão. O São-Joseense teve as melhores chances de gol desde o início e, logo aos 15 minutos, marcou com Caio César, que aproveitou cruzamento da direita e completou para o gol.

Após perder boas chances de ampliar o marcador, o time da casa aumentou a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, com um golaço de Taddei: ele recebeu lançamento longo, passou no meio de dois marcadores e tocou na saída do goleiro.





O Maringá FC levou perigo principalmente em chutes de longa distância do ex-Londrina Matheus Bianqui, mas não conseguiu reagir no placar. O São-Joseense administrou o resultado e garantiu a vitória por 2x0, a segunda da equipe na competição.





Com a derrota, o Maringá fica na sétima posição do campeonato, com 10 pontos conquistados. O próximo compromisso do Dogão é na quarta-feira (16), às 20h30, contra o Operário, no estádio Willie Davids, em Maringá (Noroeste).

Já o São-Joseense subiu para o oitavo lugar e entrou na zona de classificação para a próxima fase, também com 10 pontos. Na próxima rodada, a equipe visita o FC Cascavel, também na quarta-feira, às 21h30.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.