Maringá FC vence fora de casa e se classifica no Paranaense

O Maringá FC venceu o União, fora de casa, por 2 a 0, e garantiu a classificação antecipada à segunda fase do Campeonato Paranaense neste domingo (20).

A partida, válida pela 9ª rodada do estadual, foi disputada no estádio Anilado, em Francisco Beltrão (Sudoeste), e decidida por dois gols de pênalti do time maringaense, um em cada tempo.

Precisando da vitória, a equipe da casa buscou o ataque a chegou a levar perigo com chutes de fora da área. Em cobrança de falta, Wellisson carimbou o travessão do Maringá e quase abriu o placar. O Dogão respondeu com contra-ataques rápidos e, aos 45 minutos, conseguiu um pênalti após Alemão ser derrubado na área. O próprio Alemão cobrou e converteu com uma pancada no meio do gol: 1 a 0.





No segundo tempo, o cenário se repetiu: o União não foi efetivo no ataque e parou nas boas defesas do goleiro Dheimison. Coube ao Maringá, novamente, responder em um contra-ataque que terminou em pênalti. Diogo Vitor, que veio do banco para estrear com a camisa do clube, bateu a penalidade e fechou o placar em 2 a 0, aos 44 minutos da segunda etapa.





Com a vitória, o Maringá FC saltou para a quarta posição da tabela e, com 16 pontos conquistados, já não pode mais ser alcançado pelo Azuriz, primeiro time fora da zona de classificação, que tem 8 pontos. Por isso, com duas rodadas de antecedência, o Dogão já está garantido no mata-mata da competição. Já o União é o vice-lanterna do estadual, com 4 pontos conquistados, e luta desesperadamente contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Maringá recebe o FC Cascavel, no estádio Willie Davids, em Maringá (Noroeste), em jogo marcado para o sábado (26), às 19h. No mesmo dia, às 16h, o União tem um confronto direto contra o lanterna Paraná Clube, em Curitiba.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.