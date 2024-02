Mercado: Reforço mais caro do Brasil, transferban no Santos e saída no SPFC

O noticiário do Mercado da Bola desta quinta-feira (1º) teve como destaque o Botafogo anunciando Luiz Henrique, a contratação mais cara do futebol brasileiro. Além disso, o Santos é alvo de transferban da Fifa por dívida milionária com ex-técnico, e o São Paulo liberou um volante por empréstimo.

Principais do dia



Fim da novela Luiz Henrique: O Botafogo confirmou a chegada do atacante que estava no Real Betis, da Espanha. A operação pode chegar a R$ 106,6 milhões (20 mi de euros) com metas e bônus. Em valores nominais, é a maior contratação de um jogador na história do futebol nacional.

Transferban no Santos: O Peixe recebeu a punição por uma dúvida de R$ 4 milhões com Fabián Bustos, técnico que passou pelo clube em 2022 — o valor corresponde à multa rescisória unilateral. Sem poder contratar ou inscrever jogadores devido ao transferban, o Santos trabalha por um acordo para pagar parcelado.





Jhegson Mendez emprestado: O São Paulo emprestou o volante equatoriano ao Elche, da Espanha, até o meio da temporada, com opção de compra. O jogador estava sem espaço e fora dos planos do clube.

