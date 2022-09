Mesmo eliminado, São Paulo garante ao menos RS 42 mi com premiações em 2022

Mesmo eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo foi além do previsto pela diretoria no torneio nacional e, com a vaga na final da Copa Sul-Americana, já garantiu ao menos R$ 42 milhões em premiações em 2022.







Apesar de dolorosa para o torcedor, a queda no mata-mata foi a primeira do ano, no qual o São Paulo disputou todas as partidas possíveis até então. O time chegou à final do Campeonato Paulista. onde ficou com o vice-campeonato, e está na decisão da Sul-Americana, cujo título disputará com o Independiente Del Valle, no dia 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina.



Com a vaga na final da Sul-Americana, objetivo estipulado pela diretoria no planejamento de 2022, o São Paulo assegurou ao menos R$ 20,8 milhões. Soma-se a isso R$ 19,5 milhões pela campanha na Copa do Brasil, onde o clube tinha planejado alcançar as quartas de final, e mais R$ 1,65 milhão pelo vice do Paulista. Caso seja campeão da América, o clube tricolor ainda embolsará mais RS 14,2 milhões em premiação.

O título sul-americano, aliás, se tornou o grande trunfo do São Paulo para terminar o ano sorrindo e encaminhar o planejamento financeiro de 2023. Uma possível conquista, que tiraria o time da fila de dez anos sem títulos de maior expressão, será fundamental para as finanças do clube.



Na entrevista coletiva após a eliminação contra o Flamengo, o técnico Rogério Ceni destacou a importância do caneco para a autoestima dos são-paulinos e para reforçar o elenco no ano que vem.

"Nós temos seis ou sete jogadores que vencem o contrato. Vai ter que ser analisado para o ano que vem. De bom, eu vejo o número de garotos que vão ganhando experiência com jogos como esse de semifinal de Copa do Brasil. Vejo como o amadurecimento de muitos. Se eu estiver aqui, nós analisaremos, temos que baixar o custo da folha de pagamento. A gente tem de reunir jogadores que ofereçam mais opções de características distintas do que nós temos. Principalmente no caso de drible e velocidade", afirmou.

"Para o ano que vem, se estivermos aqui, nós vamos [discutir isso] ao final deste ano, quando acabar o campeonato. Esse ano tem um espaçamento maior para o início da temporada. Agora é chegar em boas condições para tentar esse título. Que o ano com o título tem um valor. O ano sem o título muda radicalmente a preparação para o ano que vem. A preparação, não. Mas talvez o investimento", projetou Ceni.

Se for campeão, o São Paulo também garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2023.