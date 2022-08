Morre, aos 84 anos, Ezio Ivan Secco, presidente do Londrina EC no título de 1981

Morreu na manhã desta sexta-feira (12) o ex-presidente do Londrina Ezio Ivan Secco, 84 anos. O dirigente comandou o LEC no ano de 1981, quando o clube conquistou o seu segundo título paranaense, acabando com um jejum de 18 anos sem conquistas.



Secco foi candidato da chapa da situação no ano de 1981, mas ficou a frente do Alviceleste apenas por um ano. Foi Secco quem trouxe para o departamento de futebol Londrina Jacy Scaff, que o sucederia na presidência do clube no anos de 1982 e 1983. Scaff se tornaria um dos maiores presidentes da história do clube. Seu nome tem tanta importância no cenário do futebol londrinense, que o estádio do Café foi batizado como Jacy Scaff.





O Londrina divulgou um nota pelo luto e prestou solidariedade a família. O velório de Ezio Ivan Secco acontece na capela 1 do Parque das Allamandas e o sepultamento acontece no sábado (13), às 10h, no cemitério São Pedro.







