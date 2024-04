Neymar se aproxima do Santos, mas continua distante da seleção brasileira

Fora dos gramados desde outubro devido à grave lesão, Neymar está em um momento decisivo da carreira. Aos 32 anos, com um contrato vigente até julho de 2025 com o Al Hilal, da Arábia Saudita, o atacante nunca esteve tão distante da seleção.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O nome do camisa 10 do Brasil nas Copas de 2014, 2018 e 2022 foi citado apenas três vezes nas entrevistas coletivas da seleção brasileira, antes dos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Duas vezes em contextos falando do passado, e uma vez em perspectiva do futuro, mas em tom de dúvida.

Publicidade



O primeiro a mencionar o camisa 10 brasileiro dos últimos anos foi Richarlison, ao comentar ciclo para a Copa de 2022. "Na minha última coletiva você perguntou da camisa 9. Muitas pessoas viram arrogância em mim, mas não fui na maldade. Sabia que eu era um dos artilheiros do ciclo, eu e Neymar", disse, explicando a declaração "a 9 é minha", que fez em junho passado.



Outra menção ao jogador do Al Hilal foi feita por Vini Jr, ao falar da liderança que começa a exercer sobre o elenco. "Danilo é o mais velho, mas é brincalhão e sempre com mais jovens, nos dando liberdade. Quando o Neymar vem, Casemiro, Marquinhos, eles dão tranquilidade", afirmou, na histórica entrevista coletiva antes do duelo contra a Espanha.

Publicidade



Dorival Júnior falou sobre Neymar apenas uma vez, na entrevista prévia ao duelo com a Inglaterra em Wembley. Ao ser perguntado sobre a presença do maior artilheiro da seleção na Copa América, mostrou-se pouco otimista. Ele deve estar à disposição após cirurgia no joelho entre agosto e setembro.



"Temos de aguardar a sua recuperação. Esteve no Brasil na semana passada para uma reavaliação. Processo vem sendo respeitado, está evoluindo muito bem, porém, ainda é muito cedo para fazer avaliação mais concreta em relação a essa possibilidade, de termos o atleta já em condições. Acredito que demande mais tempo para completar a recuperação".

Publicidade