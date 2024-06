Palmeiras abre o cofre e deve bater recorde com quase R$ 200 mi em reforços

O Palmeiras abriu os cofres em 2024 e está muito próximo de bater um investimento recorde em reforços na sua história.



O time alviverde está próximo de chegar a R$ 200 milhões gastos nesta temporada com a confirmação de mais duas contratações. Até o momento já foram gastos R$ 84 milhões com as chegadas de Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo e Felipe Anderson. Com Maurício, do Inter, e Agustín Giay, do San Lorenzo, que estão próximos de serem oficializados, esse número vai para R$ 179 milhões.

Em 2024, o valor é quase quatro vezes maior do que a equipe gastou no ano passado, quando conquistou três títulos (Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista e Brasileirão). O Palmeiras contratou em 2023 apenas o atacante Artur e o meio-campista Richard Rios, que juntos custaram R$ 51 milhões.



O Palmeiras deve confirmar oito reforços com esse valor, que ainda não supera o que o Flamengo gastou com apenas três atletas. O demonstrativo financeiro do Rubro-negro dos primeiros três meses de 2024 indica que o clube investiu R$ 191 milhões nas contratações de Nicolás de La Cruz, Viña e Léo Ortiz - R$ 102 milhões são referentes somente ao uruguaio ex-River Plate.

O investimento mais alto do Palmeiras em reforços na era Crefisa foi em 2022, quando gastou R$ 113,7 milhões. O Alviverde avalia que em 2022 gastou muito mal o seu dinheiro. Grandes investimentos foram feitos nas contratações de Atuesta, Flaco López, Merentiel e Tabata. Apenas Flaco permaneceu no clube e justificou seu investimento.