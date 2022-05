Palmeiras está de volta ao Café quatro anos depois e quer vaga na Copa do Brasil

Quatro anos depois o Palmeiras volta ao estádio do Café nesta quarta-feira (11). O Verdão enfrenta a Juazeirense (BA) às 19h no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Alviverde venceu o primeiro duelo por 2 a 1 e joga pelo empate para chegar as oitavas de final - não há mais o critério do gol fora de casa.

O mando é do time baiano, mas a partida acontece em Londrina já que a Juazeirense negociou a transferência do confronto para o estádio do Café. A última vez que o Palmeiras atuou na cidade foi no Campeonato Brasileiro de 2018. No dia 18 de novembro empatou em 1 a 1 com o Paraná Clube. O gol palmeirense foi marcado por Gustavo Scarpa, de pênalti.

Mesmo com a maratona de jogos e a vantagem alcançada no primeiro jogo, o técnico Abel Ferreira traz todos os titulares para o Norte do Paraná. As exceções são o lateral-esquerdo Piquerez, que sofreu uma lesão muscular no confronto com o Fluminense, no último domingo, e o atacante Wesley, diagnosticado com a Covid-19. O zagueiro Luan e o atacante Gabriel Veron seguem em transição física e também não jogam.





Apesar de relacionar os principais jogadores, não está descartado que o treinador escala um time alternativo, como foi no primeiro jogo, e poupe alguns dos titulares de olho no próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, no sábado (14), contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque.





Entre as mudanças que podem acontecer estão as duas laterais. Na direita, Marcos Rocha pode ser poupado para a entrada de Mayke. Na esquerda, Jorge terá a oportunidade de ter uma sequência como titular, em razão da contusão de Piquerez. Desde que chegou ao clube, no ano passado, o lateral não conseguiu convencer o treinador sobre uma chance de ser o dono da posição.

