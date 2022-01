Palmeiras muda estratégia para ter mais contratações antes do Mundial

O Palmeiras alterou o ritmo de suas buscas e tratativas no mercado para tentar reforçar o time com vistas ao Mundial de Clubes, torneio no qual o time vai estrear no dia 8 de fevereiro. As inscrições para a competição se encerram no próximo dia 24.



A mudança de rota dá resposta direta aos questionamentos da parte da torcida que está revoltada com a não contratação de um camisa 9 de peso para ser titular na competição que será disputada nos Emirados Árabes. Mas também responde às pressões internas, que já começam a chegar ao departamento de futebol.



O Palmeiras não vinha tratando o Mundial como data-limite para fechar as negociações.



Nos últimos quatro dias, a diretoria alterou sua postura no mercado, intensificou contatos, retomou conversas paradas e até acertou a contratação do zagueiro Murilo, ex-Lokomotiv (RUS), que tem um perfil diferente do anteriormente idealizado para o setor.

Embora estivesse sendo monitorado antes, as negociações que levaram à iminente chegada de Murilo se intensificaram a partir do sábado (8). E o jogador nem mesmo é canhoto, condição que era inicialmente vista como obrigatória para uma contratação. O Palmeiras abriu mão do pé canhoto para ter logo um jogador.



Vale o mesmo para as conversas com o atacante Lucas Alario, do Bayer Leverkusen (ALE). Antes tratada como tiro único, a negociação com Taty Castellanos, do New York City (EUA), ganhou concorrência.



O Palmeiras já havia conversado com Alario anteriormente e ouvido um não quanto à possibilidade de que ele viesse para a Academia de Futebol. Mas como a negociação por Castellanos não sai do lugar -o City não diz se aceita os 8,5 milhões de euros oferecidos-, o clube alviverde decidiu voltar a bater na porta do Bayer e do atacante revelado pelo River Plate (ARG).



Alario, 28, também é um pouco mais velho do que os outros nomes monitorados pelo clube, embora entenda-se que ele ainda poderá dar retorno financeiro.



Por enquanto, o Palmeiras contratou o goleiro Marcelo Lomba, o volante Jailson, o meia Eduard Atuesta, o jovem centroavante Rafael Navarro e o zagueiro Murilo.