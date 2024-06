Palmeiras vence Bragantino em jogo com assistência de goleiro e lei do ex

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na noite de quinta-feira (20), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Raphael Veiga e Rony marcaram os gols do Palmeiras na partida -o gol do camisa 10 teve a assistência do goleiro Weverton. Matheus Fernandes, que teve duas passagens pelo Alviverde, marcou para os visitantes.

Com o triunfo, o Palmeiras subiu para a 3ª colocação na tabela com 20 pontos. Apenas um ponto atrás do líder Flamengo. O RB Bragantino continua com 15 pontos, mas caiu para 8º.



O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Juventude, no Allianz Parque. O RB Bragantino recebe o Vitória no Nabizão, no mesmo dia e no mesmo horário.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Murilo, Naves e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Fabinho) e Raphael Veiga (Vanderlan); Estêvão (Garcia), Gabriel Menino (Jhon Jhon) e Rony (Flaco López). T.: Abel Ferreira.





RB BRAGANTINO

Cleiton; Nathan Mendes (Talisson), Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Gustavinho), Eric Ramires (Thiago Borbas) e Lucas Evangelista; Helinho, Sasha (Laquintana) e Mosquera (Vitinho). T.: Pedro Malta (auxiliar).

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)/RS

Assistentes: Maira Mastella Moreira (FIFA)/RS e Michael Stanislau/RS

VAR: Daiane Muniz (FIFA)/SP

Cartões amarelos: Eric Ramires e Vitinho (RBB)

Gols: Raphael Veiga, aos 20 minutos do 1º tempo e Rony, aos 9 minutos do 2º tempo; Matheus Fernandes, aos 3 minutos do 2º tempo (RBB).