Para embalar na Série C, Londrina EC recebe o Volta Redonda no Café

O Londrina tem a chance neste domingo (26) de embalar de vez na Série C. Com bom ambiente interno e a volta da confiança, o Tubarão busca a sua terceira vitória consecutiva para fincar de vez a sua posição no G8 do Brasileiro. O Alviceleste recebe o Volta Redonda, às 19h, no estádio do Café, pela sexta rodada. Será o quarto jogo do clube como mandante.





O LEC vive um momento de ascensão após tropeçar nas três primeiras rodadas. Apesar da mudança no comando técnico, o time manteve o crescimento e fez uma das melhores partidas do ano na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo. O jogo marcou a estreia de Claudinei Oliveira.

O técnico, apesar do pouco tempo de trabalho, chegou passando confiança ao elenco e teve sorte também já que ainda não enfrentou problemas de contusão e suspensão. Repetiu a base que vinha jogando com Emerson Ávila e vai manter a escalação pelo terceiro jogo consecutivo, algo raro no clube nas últimas temporadas.





Atual oitavo colocado, com oito pontos, em cinco jogos, o Londrina vai subir na classificação, em caso de triunfo. Vai ultrapassar o próprio Volta Redonda, que é o sexto, com nove pontos, mas que disputou somente quatro partidas. Vencer neste domingo fará com que o LEC repita o que aconteceu apenas uma vez em 2024: três vitórias consecutivas. A sequência foi atingida no Campeonato Paranaense contra Azuriz, Maringá e Athletico.





Com a intenção de levar um público maior ao estádio do Café, o Alviceleste vai liberar o setor coberto a todos os torcedores, já que a previsão é de chuva na hora do jogo. O ingresso único custará R$ 60 (R$ 30 o meio ingresso) e somente o lado das cadeiras estará aberto. Sócios-torcedores dos planos Cadeira e VIP poderão levar um acompanhante de graça. Crianças até 12 anos não pagam.





