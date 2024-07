Paraná Clube conquista título da Segunda divisão do Paranaense

O Paraná Clube conquistou o título da Segundona do Campeonato Paranaense. O Tricolor venceu o Rio Branco sábado (27), no estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá, e ficou com a taça.







O tempo normal terminou com vitória do Rio Branco por 2 × 1. Valdívia e Adiel marcaram os gols do Rio Branco, enquanto Ítalo fez o gol paranista. Vale lembrar que no jogo de ida deu Paraná 1 a 0.

Com 2 x 2 no agregado, a disputa foi para os pênaltis. O Paraná Clube converteu as cinco cobranças, enquanto o Rio Branco marcou quatro. As duas equipes estão garantidas no Campeonato Paranaense da primeira divisão em 2024 juntamente com Athletico, Maringá, Coritiba, Londrina, Cascavel, Cianorte, Operário, SãoJosense, Andraus e Azuris. (Com informações da assessoria da Federação Paranaense de Futebol)