Coritiba Crocodiles vence o Londrina Bristlebacks e leva o título de campeão estadual de futebol americano

O Crocodiles já era o atual campeão do torneio e manteve o título, com 11 troféus em 12 finais.

O Coritiba Crocodiles derrotou por 34 a 0 o Londrina Bristlebacks na final do Paraná Bowl, neste sábado (27), no Estádio do Café, e se sagrou campeão do Estadual de Futebol Americano.





O Coritiba Crocodiles saiu na frente com o primeiro touchdown de Lucas Barros, no finzinho do primeiro quarto, que recebeu a bola e conseguiu sair do seu marcador e ter espaço para correr cerca de 20 jardas. O Crocodiles chegou a 7 pontos com o gol extra marcado menos de um minuto do fim do primeiro quarto





O Londrina tentou buscar ir atrás do resultado no segundo quarto, mas teve seus avanços bloqueados ou interceptados pela equipe da capital.

Logo no início do terceiro quarto, o Crocodiles ampliou o placar depois de uma nova escapada de Lucas Barros, que partiu para a end zone tentando o seu segundo touchdown, mas foi bloqueado antes.





A pontuação veio logo depois com o passe certeiro de Xavier para Visa, que marcou. Crocodiles fez o touchdown e, na sequência, marcou o gol para chegar aos 14 a 0.

O terceiro touchdown do Crocodiles foi no fim do terceiro quarto, quando Bernardo recebeu a bola e correu para marcar mais uma vez para o time de Curitiba. O penúltimo quarto do jogo terminou em 21 a 0.





No último quarto, o Crocodiles ampliou ainda mais com Nuno, que fez touchdown quando o time estava apenas a duas jardas do end zone e depois concluiu o placar de 28 a 0 com o gol extra. O último touchdown foi em uma bela interceptação de Jeff Jassa, que avançou sozinho para marcar e chegar ao placar de 34 a 0.

MELHORES EM CAMPO

O Londrina teve um jogador reconhecido, enquanto o Coritiba Crocodiles ficou com as outras três premiações, com Jeff Jassa acumulando MVP de Defesa e Geral.





Favaro, do Londrina Bristlebacks, foi premiado como o atleta na área. "Foi a primeira final do Londrina e fico feliz de ter ajudado, infelizmente não conseguimos vencer, mas no ano que vem tem mais".





Xavier, cornerback do Coritiba Crocodiles, foi considerado o melhor jogador de ataque. Ele dedicou o prêmio a seu companheiro de time Delmer e ao técnico João Hapner.





O vencedor de melhor jogador de defesa e também geral foi Jeff Jassa, do Coritiba Crocodiles, que ainda fez um touchdown no final do jogo. Como melhor jogador da partida, ele recebeu um cheque da Sport America. "Eu estou nessa jornada há muito tempo e isso aqui é muito fruto da união dessa galera e dos treinos".