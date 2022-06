Partida entre Londrina EC e Vasco já tem ingressos à venda

Já estão à venda os ingressos para a partida entre o Londrina Esporte Clube e o Vasco da Gama, no sábado (18), às 16h, no Estádio do Café.



Para o jogo da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, haverá promoção de meio-ingresso para todos os setores (R$ 40 arquibancada e R$ 60 cadeira cativa), promoção do “Mês dos Namorados”, na qual mulheres não pagam ingresso para assistir à partida e promoção através de doação de alimentos: doando um quilo de alimento, o torcedor ganha o ingresso do próximo jogo do Londrina EC no Estádio do Café, que será contra o Guarani (prazo para retirada do ingresso até o dia 14 de junho de 2022 nos seguintes estabelecimentos Tubastore, Karilu Fábrica e Vale Sorte). As doações serão destinadas à Creche Novo Amparo.

