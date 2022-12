Pelé tem 'melhora progressiva' após infecção

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o ex-jogador Pelé segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória, segundo boletim divulgado nesta terça-feira (6).





O "Rei do Futebol" permanece em quarto comum, com "sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências".





Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021.

Recentemente, as filhas do ex-jogador garantiram que ele "não está em risco", apesar de ter tido Covid "há umas três semanas".





Uma das herdeiras de Pelé, Kely Arantes do Nascimento explicou em entrevista à TV Globo que ele está com a vacinação em dia.





Ontem, o ex-craque chegou a publicar em suas redes sociais que assistiria ao jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Após a vitória do time de Tite, os jogadores fizeram uma homenagem a Pelé, com uma faixa.