PM divulga esquema de segurança para o Athletiba neste domingo

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) preparou um esquema especial de segurança para o domingo (14), em função do jogo entre Athletico e Coritiba, no Estádio do Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 250 militares estaduais estarão no entorno e no interior da Arena da Baixada para promover a segurança dos torcedores e demais envolvidos antes, durante e depois da partida.

A Operação Athletiba será comandada pelo Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), com apoio de unidades especializadas, como Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Cirocam), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e equipes de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM).

A PM também contará com policiamento em todos os terminais de ônibus da capital paranaense, além de atuar preventivamente em locais historicamente conhecidos por confrontos entre torcidas rivais, a fim de garantir a ordem pública.



RUAS BLOQUEADAS





A partir das 15h, equipes policiais farão o bloqueio de ruas próximas ao estádio: Avenida Getúlio Vargas (entre as ruas Cel. Dulcídio e Engenheiros Rebouças); Rua Brasílio Itiberê; Rua Cel. Dulcídio com a Rua Petit Carneiro; Rua Buenos Aires (entre as ruas Cel. Dulcídio e Brigadeiro Franco); e Rua Engenheiros Rebouças no cruzamento com a Rua Brigadeiro Franco. A orientação aos motoristas que não irão para o estádio é que busquem rotas alternativas.





TORCIDAS ORGANIZADAS





No início da semana, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal de Curitiba e o Ministério Público do Paraná realizaram uma reunião com integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes. Ficou decidido que o horário de deslocamento das torcidas organizadas do Coritiba será até as 14h30 e, para as torcidas do Athletico Paranaense a partir das 14h30 até o início do jogo.



DENÚNCIAS