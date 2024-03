Por que crias do Palmeiras não querem deixar clube mesmo com Europa de olho

O Palmeiras tem recebido sondagens constantes de clubes europeus pelos jovens que surgiram na base e nesta quinta-feira (14) figuram no elenco profissional, mas não tem a menor intenção de negociá-los e muitos deles também não querem deixar o time alviverde.



O técnico do Palmeiras afirma para pessoas próximas que esses atletas que subiram da base são ótimos ouvintes, têm "cabeça boa" e querem muito aprender com os jogadores mais experientes do elenco.

Jovens sabem que precisam ter paciência no Alviverde. Abel tem um time titular bem definido, e isso faz com que os mais novos não consigam ter muitos minutos em campo. Mesmo assim, eles não pensam em sair para outro clube pela estrutura que eles têm no Palmeiras e pela projeção que o clube pode dar.



Medo do arrependimento por uma transferência precoce. Os jovens que sobem da base são muito próximos no dia a dia, e eles já conversaram que existe um pé atrás da parte deles de deixarem o Palmeiras e não conseguirem ser felizes como são no clube -mesmo jogando no futebol europeu.

Palmeiras trabalhou na renovação de vários contratos das Crias da Academia, e em multas rescisórias altas. Kaique, Mateus, Luis Guilherme e Estevão têm contrato até 2026. Garcia, Vanderlan, Naves, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon até 2027. As multas deles são astronômicas, e as sondagens acabam não virando propostas. O Palmeiras conta com eles, e acredita no potencial de todos a longo prazo.



O time alviverde só pretende negociar um desses nomes em caso de proposta irrecusável. A diretoria faz poucas contratações por temporada, com o intuito de deixar mais espaço para os destaques da base.

