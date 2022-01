Pressão do governo funciona, e Equador x Brasil terá 50% de torcida

A pressão do governo equatoriano sobre o órgão de saúde do país que monitora a pandemia funcionou e o duelo entre Equador e Brasil nesta quinta-feira (27), em Quito, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, terá 50% de público no estádio Rodrigo Paz Delgado.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Na última segunda-feira (24), o COE (Comitê de Operações de Emergência) havia vetado a presença de torcedores em razão do avanço da variante ômicron.



Na terça (25), a Federação de Futebol do Equador classificou como errada a decisão de tirar o público do confronto e pediu a revisão do veto. Os equatorianos, que estão na terceira colocação nas Eliminatórias, buscam confirmar a vaga no Mundial do Qatar.



Técnico da equipe, o argentino Gustavo Alfaro disse que a notícia da ausência de torcida levou um impacto muito duro ao grupo de atletas.

Continua depois da publicidade



Após apelo do presidente do país, Guilherme Lasso, para que o COE revisse a proibição de torcedores no duelo, uma reunião com o órgão e a Federação Equatoriana de Futebol foi convocada para esta quarta e determinou a liberação de metade da capacidade do estádio Rodrigo Paz Delgado (que comporta um total de aproximadamente 40 mil pessoas).



"Obrigado pelo apoio de sempre a todos os equatorianos. Sigamos respeitando os protocolos e nos cuidando. Nos vemos no estádio", publicou a federação em suas redes sociais, celebrando a decisão do COE.