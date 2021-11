PSG oferece o dobro que o Real Madrid para ter Vinícius Júnior, diz site

O Paris Saint-Germain está interessado em contratar o brasileiro Vinícius Júnior para a próxima temporada e para isso não poupará dinheiro para atrapalhar a negociação de renovação do atacante com o Real Madrid, segundo o periódico espanhol ABC.



De acordo com a imprensa espanhola, o clube do sheik Nasser Al-Ghanim Khelaïfi se intrometeu nas negociações de renovação entre o Real Madrid com o brasileiro como forma de suprir a perda de Mbappé no próximo ano.



Por temporada, Vinicius recebe cerca de 3,3 milhões de euros, podendo chegar a 4 milhões a depender do bônus por partidas jogadas. A proposta de renovação do clube espanhol é de um contrato até 2027, com um salário (por temporada) de cerca de 8 milhões de euros.



Enquanto os blancos dão 8 milhões de euros por temporada, pretendendo segurar Vinícius Jr. por mais cinco temporadas, o PSG tem 17 milhões de euros reservados para seduzir a jovem estrela.

Apesar do desejo de contratar, Vini, que negocia a renovação do vínculo com o Real por mais cinco temporadas, teria o desejo de permanecer no Santiago Bernabéu, o que pode fazer a negociação se arrastar por mais algumas semanas.



A oferta, prevista para acontecer até o fim da temporada, além de suprir uma falta no ataque, também é vista como forma de retaliação pela perda de Kyllian Mbappé para o próprio o Real Madrid, que manifestou seu desejo de deixar o clube parisiense após a chegada de Lionel Messi.