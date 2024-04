Romero comanda o passeio, e Corinthians goleia Nacional pela Sul-Americana

O Corinthians venceu o Nacional-PAR por 4 a 0 nesta terça-feira (9), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Sul-Americana. Os gols foram de Romero (2), Yuri Alberto e Pedro Raul.



O Corinthians demorou a embalar, mas tudo mudou com o gol de Romero aos 21 minutos do primeiro tempo. O time alvinegro soube aproveitar a vantagem e não sofreu mais.

No segundo tempo, o Corinthians teve a vida facilitada com a expulsão de Arévalo e passeou. Yuri Alberto fez o segundo, Romero fez mais um e Pedro Raul marcou o quarto.



Ángel Romero agora é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, com 55 gols, superando Paolo Guerrero. O paraguaio também virou o maior goleador da Neo Química Arena, com 32, passando Roger Guedes.

Com a vitória, o Corinthians vai à liderança empatado com quatro pontos e com um gol a mais de saldo que o Racing-URU, que venceu o Argentinos Juniors por 3 a 0 fora de casa.



O público total de 32.351 foi o pior do Corinthians na temporada. A renda foi de R$ 1.999.933,10.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Atlético-MG no domingo, às 16h, novamente na Neo Química Arena, pela estreia no Campeonato Brasileiro.