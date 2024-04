Testes não funcionam, e Corinthians deve recorrer a opções antigas na Sul-Americana

O Corinthians deve apostar em velhos conhecidos para enfrentar o Nacional-PAR nesta terça (9), às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Sul-Americana.



O técnico António Oliveira preparou o time titular com Fausto Vera e Romero. A dupla foi reserva nas últimas partidas.

António deve barrar Breno Bidon e Pedro Raul, duas das novidades recentes do seu trabalho.



Sem novas soluções, o Corinthians volta a utilizar dois jogadores que alternaram bons e maus momentos nos últimos meses.

Fausto Vera não se firmou após bom início, quase foi negociado e agora retoma espaço.



Romero recuperou seu lugar no fim do ano passado e virou artilheiro, mas acabou no time reserva depois da chegada de Pedro Raul.

O Corinthians deve ter um meio-campo mais forte com Fausto e Raniele e um ataque de mais movimentação com Wesley, Romero e Yuri Alberto.



A provável escalação é: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.



O Corinthians só empatou com o Racing no Uruguai e precisa vencer em casa. O Argentinos Juniors derrotou o Nacional e é o líder. Só um clube por grupo avança de forma direta às oitavas de final.