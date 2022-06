Santos arranca empate com Deportivo Táchira pela Sul-Americana

Com uma equipe bastante alternativa, o Santos ainda conseguiu arrancar um empate de 1 a 1 com o Deportivo Táchira (Venezuela), na quarta-feira (29) no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A decisão da vaga para as quartas de final será na quarta-feira (6) na Vila Belmiro.

O Peixe até teve um bom início, mas acabou ficando em desvantagem cedo, aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o volante Vinícius Zanocelo marcou gol contra de cabeça.





Com mais mudanças e muitas tentativas, o Santos conseguiu empatar já nos últimos minutos, aos 40 da etapa final, com Bryan Ângulo depois de receber passe de Sánchez.





Depois desse compromisso pela Sul-Americana, o Santos tem pela frente o Flamengo pelo Brasileiro, no sábado (2) na Vila Belmiro, às 19h.