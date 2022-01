Santos faz proposta 'ousada' e aguarda resposta de Ricardo Goulart

O Santos apresentou uma proposta para Ricardo Goulart nesta semana e aguarda pela resposta do meia-atacante nos próximos dias.



O interesse do clube no jogador foi inicialmente publicado pelo GE e confirmado pelo UOL Esporte. A oferta santista inclui um salário fixo e variáveis em ações de marketing.



O Santos oferece o que seria o maior salário do clube e quer Goulart como garoto propaganda da venda de tokens. O jogador de 30 anos receberia parte do lucro dessas ações para incrementar seus vencimentos.



Ricardo Goulart ganhava um salário milionário no futebol chinês e aceitou reduzir o valor para jogar no Santos. Mesmo assim, a pedida é alta para a situação do clube. A ideia então foi tentar convencê-lo por meio de um projeto financeiro. As negociações são encabeçadas pelo executivo Edu Dracena.

Goulart está sem clube desde novembro, quando rescindiu com o Guanghzou (CHI). A última partida dele foi em agosto e ele aproveitaria a pré-temporada para se recondicionar fisicamente. Na última temporada, ele fez sete gols em 13 jogos pela Superliga Chinesa.



Ricardo Goulart negociou com o Fluminense recentemente, mas o clube carioca desistiu da contratação no fim de dezembro. A última passagem dele no Brasil foi pelo Palmeiras, em 2019. Pelo Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 e chegou a ser convocado para a seleção brasileira.