Santos pega o Fortaleza para esquecer o rebaixamento

Após um tropeço na última rodada, diante do Corinthians, o Santos busca retomar o embalo no Campeonato Brasileiro para tentar se desvencilhar, de vez, da briga contra o rebaixamento à Série B.



Nesta quinta-feira (25), a equipe alvinegra enfrenta o Fortaleza, na Vila Belmiro, às 19h.



O Santos chega para a 35ª rodada com 42 pontos. São cinco pontos de vantagem em relação ao primeiro time da zona da degola, o Bahia, 17º na tabela.



Se vencer na Vila e os adversários na luta contra o Z4 perderem, pode terminar a rodada com essa diferença em oito pontos –e com apenas mais nove em disputa até o fim do torneio. Vale lembrar, no entanto, que algumas equipes têm um jogo a menos que os santistas.

Na última partida, a equipe de Fábio Carille perdeu, fora de casa, o clássico contra o Corinthians, por 2 a 0. O duelo marcou o reencontro do técnico com o clube pelo qual conquistou um Brasileiro e três Paulistas.



O revés na Neo Química Arena encerrou uma sequência invicta de três jogos do conjunto da Baixada. Agora, terá pela frente um adversário indigesto.



Nesta temporada, o Fortaleza, comandado por Juan Pablo Vojvoda, fez 11 jogos contra equipes paulistas. Venceu seis, empatou três e perdeu apenas duas vezes, contra Corinthians e Red Bull Bragantino.



Autor de dez gols na Série A, o atacante Robson determinou derrotas de São Paulo, Corinthians, Bragantino e Palmeiras, além de um empate com os são-paulinos.



A seu favor, a equipe santista tem o desempenho positivo dentro de casa. No Brasileiro até aqui, o time alvinegro fez 17 jogos na Vila Belmiro e venceu sete, empatou cinco e perdeu apenas quatro vezes.



A partida marcará o retorno do atacante Marinho, recuperado de lesão, à equipe santista.



Por outro lado, Madson sentiu um incômodo na perna esquerda e ficou fora da lista dos relacionados por Fábio Carille.



O Santos deve entrar em campo com a seguinte escalação: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Marcos Guilherme, Zanocelo, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marinho e Tardelli.



Do outro lado, o Fortaleza soma 52 pontos e mostrou que vai brigar até o fim por um lugar na fase de grupos da próxima edição da Libertadores. O time dirigido pelo argentino Juan Pablo Vojvoda vem de triunfo sobre o Palmeiras por 1 a 0.





Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (25)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere