Santos supera desfalques, vence Fortaleza e afasta rebaixamento

O Santos contou com dois gols de Marcos Leonardo, 18, para vencer o Fortaleza por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (25), e dar um importante passo para escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.



Cria das categorias de base do clube, ele entrou no intervalo no lugar de Diego Tardelli, 36, que sentiu dores musculares, e abriu o placar em cobrança de pênalti aos 25 minutos quando o Fortaleza estava melhor no jogo. A partida foi válida pela 35ª rodada.



Com o resultado, o Santos chega aos 45 pontos, o mínimo traçado pelo técnico Fábio Carille para escapar da degola. O Bahia, primeiro na zona do rebaixamento, tem 37 pontos e dois jogos a menos em relação aos santistas. A equipe nordestina visita o Atlético-GO, com 41 pontos, na segunda (29), às 19h.



O Fortaleza, com 53 pontos, seguirá na briga por vaga na Libertadores.

A vitória foi comemorada como um título. Os santistas terão uma sequência das mais complicadas. No domingo (28), o time visitará o Internacional, que briga por uma vaga na zona de classificação à Libertadores.



Depois, na segunda-feira (6), encaram o vice-líder Flamengo, no Maracanã, e se despedem da competição contra o Cuiabá na quinta (9).



No primeiro turno, o time paulista não conseguiu vencer nenhum desses adversários, no máximo empatando com o Internacional (2 a 2) e perdeu para Flamengo (4 a 0) e Cuiabá (2 a 1). Esse último resultado, inclusive, selou a demissão de Fernando Diniz.



Já o Fortaleza volta a campo na sexta (3) diante do Juventude, às 19h, na Arena Castelão.



Com bom público na Vila Belmiro, a equipe da casa contou com a volta de Marinho e buscou reter a bola e trocar passes desde o campo de defesa. Mas foi o Fortaleza quem teve a primeira grande chance no primeiro tempo, com uma cabeçada de Robson na qual João Paulo espalmou para linha de fundo.



O Santos voltou do intervalo com duas baixas, Marinho, 31, e o próprio Diego Tardelli que foram substituídos pelos jovens Gabriel Pirani, 19, e Marcos Leonardo. Aos 22, Ronald colocou a mão na bola dentro da área, e Marcos Leonardo teve personalidade para pegar a bola e bater o pênalti.



Aos 44, ele contou com uma assistência de outro menino da Vila, o meia Pirani, para estufar as redes do goleiro Marcelo Boeck.



Na comemoração, o ídolo do clube Serginho Chulapa, emocionado, entrou no gramado e abraçou os atletas.